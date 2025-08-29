«Интересно поработать с большим тренером». Чехович — о Галлане в «Шанхае»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович поделился ожиданиями от работы с главным тренером китайского клуба Жерраром Галланом.

— В «Шанхае» вы будете работать под руководством Жерара Галлана. Насколько вас интересует эта возможность?

— Это был один из ключевых пунктов, по которым я подписался именно с «Драконами». Мне интересно поработать с большим тренером, у которого большие амбиции, огромный опыт. У такого человека можно многому научиться, не только чисто в хоккейном плане, но и в жизненном.

— Удалось для себя понять, чем этот специалист выделяется среди коллег?

— В первую очередь, ждём очень крутой хоккей, красивый, интересный для болельщика. Тренировки очень активные, в движении. Ждём успешный сезон, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.