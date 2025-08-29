Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Интересно поработать с большим тренером». Чехович — о Галлане в «Шанхае»

«Интересно поработать с большим тренером». Чехович — о Галлане в «Шанхае»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович поделился ожиданиями от работы с главным тренером китайского клуба Жерраром Галланом.

— В «Шанхае» вы будете работать под руководством Жерара Галлана. Насколько вас интересует эта возможность?
— Это был один из ключевых пунктов, по которым я подписался именно с «Драконами». Мне интересно поработать с большим тренером, у которого большие амбиции, огромный опыт. У такого человека можно многому научиться, не только чисто в хоккейном плане, но и в жизненном.

— Удалось для себя понять, чем этот специалист выделяется среди коллег?
— В первую очередь, ждём очень крутой хоккей, красивый, интересный для болельщика. Тренировки очень активные, в движении. Ждём успешный сезон, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Эксклюзив
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android