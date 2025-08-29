Скидки
Чехович: сразу понятно, что в «Шанхае» делают нечто грандиозное

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович рассказал о целях китайского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— В плане спортивных амбиций заявлена цель выйти в финал Кубка Гагарина. Насколько она осуществима?
— Каждый в команде верит, в том числе я и в первую очередь — наш тренерский штаб, руководство клуба. Плей-офф — это слишком маленькая задача для нас, надо замахиваться на большее, и я в это верю.

— Каждый спортсмен в душе максималист и нет смысла играть в хоккей, если не мечтаешь о победе. Но есть ещё и жестокая реальность, вряд ли вы в «Витязе» всерьёз думали о финале Кубка Гагарина?
— В «Витязе» мы про финал, конечно, не говорили. Амбиции были другими, более приземлёнными, но там и другие условия были, финансовые возможности, совсем иной коллектив, руководство. Много моментов, деталей.
Здесь сразу понятно, что делают нечто грандиозное, вот и задачи такие большие. Общее ощущение — что мы пришли не просто так в сторонке постоять. Заявим о себе громко и сразу, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

