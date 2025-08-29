Гусев: общался с Ротенбергом перед подписанием контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал, что общался с членом совета директоров бело-голубых Романом Ротенбергом перед подписанием нового контракта с клубом.

— С Романом Ротенбергом вы общались?

— Я общался с ним перед сезоном — перед тем как подписать контракт с «Динамо».

— Что обсуждали?

— Это наш с ним разговор. Просто было общение, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 33-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач. В плеф-офф Никита провёл 17 игр, в которых заработал 11 (5+6) очков. Всего на счету форварда 717 матчей в КХЛ и 691 (252+439) очко.