Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев: общался с Ротенбергом перед подписанием контракта с «Динамо»

Гусев: общался с Ротенбергом перед подписанием контракта с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал, что общался с членом совета директоров бело-голубых Романом Ротенбергом перед подписанием нового контракта с клубом.

— С Романом Ротенбергом вы общались?
— Я общался с ним перед сезоном — перед тем как подписать контракт с «Динамо».

— Что обсуждали?
— Это наш с ним разговор. Просто было общение, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 33-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач. В плеф-офф Никита провёл 17 игр, в которых заработал 11 (5+6) очков. Всего на счету форварда 717 матчей в КХЛ и 691 (252+439) очко.

Материалы по теме
В «Динамо» ответили, был ли просмотровый контракт с Гусевым ударом по имиджу клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android