Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и «Буран» произвели обмен хоккеистами

«Салават Юлаев» и «Буран» произвели обмен хоккеистами
«Салават Юлаев» и «Буран» произвели обмен, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Клуб КХЛ получил денежную компенсацию, а также защитника Егора Гунькина. В клуб ВХЛ «Буран» отправился защитник системы уфимского клуба Егор Старков.

Последние два сезона Гунькин провёл в клубе НМХЛ «Протон». Всего в рамках НМХЛ игрок обороны провёл 93 матча, где набрал 43 (8+35) очка с показателем полезности «+20» и 94 штрафные минуты.

23-летний Старков в сезоне-2024/2025 сыграл 59 встреч за «Торос» в ВХЛ, где забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач с показателем полезности «-1» и 16 минутами штрафа.

