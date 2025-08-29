Скидки
Хоккей

Гендиректор «Сибири» рассказал о целях клуба на новый сезон

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о целях новосибирского клуба на новый сезон КХЛ.

«Не скажу ничего нового — попадание в плей-офф. Шаг за шагом», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» попала в плей-офф, где в первом раунде в упорной борьбе уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.

Новый сезон КХЛ новосибирская команда начнёт домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра на «Сибирь-Арене» состоится 7 сентября и начнётся в 13:30 мск.

Ранее «Сибирь» представила капитана и ассистентов на новый сезон КХЛ.


