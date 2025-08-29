Епанчинцев ответил на вопрос, как сохранить стабильную игру «Сибири» в сезоне

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о стабильности новосибирского клуба по ходу сезона в КХЛ.

— Не хватило стабильности в прошлом сезоне. Как это исправить?

— Да, в прошлом сезоне были качели — серию побед сменяла серия поражений. Как этого избежать — понимаем, к этому готовились. Сделаем на этом акцент, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» попала в плей-офф, где в первом раунде в упорной борьбе уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей. Новый сезон КХЛ новосибирская команда начнёт домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра на «Сибирь-Арене» состоится 7 сентября и начнётся в 13:30 мск.