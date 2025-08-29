Скидки
«К сезону подойдут в хорошей форме». Епанчинцев — о невзрачной игре легионеров «Сибири»

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о невзрачной игре легионеров новосибирского клуба.

— Не пугает, что пока не выделяются легионеры?
— Абсолютно нет, потому что они приехали позже. С каждой игрой они становились лучше, если не считать микротравмы Уилсона и Фэрренса. Мы не форсировали их восстановление. Они профессионалы, к началу сезона подойдут в хорошей боевой форме, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новый сезон КХЛ новосибирская команда начнёт домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра на «Сибирь-Арене» состоится 7 сентября и начнётся в 13:30 мск.

Комментарии
