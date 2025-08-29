Скидки
Главная Хоккей Новости

«Ситуация не сложилась». Генменеджер «Сибири» — о защитнике Рукавишникове

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о ситуации с защитником Романом Рукавишниковым, который в прошлом сезоне выступал за новосибирский клуб.

«С Рукавишниковым простая ситуация — в конце сезона было сделано предложение, но по каким-то причинам оно не было принято. В межсезонье уже не ждали его, комплектовались по-другому. В конце июля появилась вероятность, что он присоединится к команде, но ситуация не сложилась. Больше переговоров не ведём. Но никто не говорит «прощай», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне Рукавишников сыграл 56 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка.

