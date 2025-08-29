Скидки
Главная Хоккей Новости

В «Сибири» ответили, кто будет первым номером среди вратарей на старте сезона

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался об игре голкиперов Антона Красоткина и Луи Доминге, а также ответил на вопрос, кто будет первым номером среди вратарей на старте сезона.

— Довольны ли формой Антона Красоткина?
— Рано говорить о том, доволен или нет, он сыграл один матч. Сейчас идёт тренировочный процесс, будут две игры в Астане. Там и решим, кто станет первым номером на старте чемпионата.

— Не кажется ли игра Доминге слишком рискованной?
— Мы много общались по нему, собирали информацию. Он, наоборот, помогает защитникам. Я не беру основные обязанности вратаря, но он хорошо играет клюшкой и на предсезонном матче уже отметился голевой передачей. Это большое подспорье, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новый сезон КХЛ новосибирская команда начнёт домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра на «Сибирь-Арене» состоится 7 сентября и начнётся в 13:30 мск.

