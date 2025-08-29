Бывший форвард клубов КХЛ Жукенов стал игроком «Динамо» из Санкт-Петербурга

28-летний форвард Дмитрий Жукенов подписал контракт с «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. Срок соглашения составляет один год.

Дмитрий начинал заниматься хоккеем в Омске, позднее два сезона провёл в Канаде – играл в юниорской лиге Квебека. После возвращения в Россию в 2017 году дебютировал в КХЛ в составе омского «Авангарда». На уровне Континентальной хоккейной лиги также играл за «Автомобилист» и «Нефтехимик». В ВХЛ на протяжении четырёх сезонов подряд защищал цвета «Горняка» из системы екатеринбургского клуба. Сезон-2024/2025 Дмитрий провёл в Нижнекамске, сыграв в 55 матчах за «Нефтехимик».

Всего в рамках КХЛ на счету Жукенова 41 (15+26) очко в 185 матчах, в ВХЛ – 91 (45+46) балл в 187 матчах.