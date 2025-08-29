Скидки
Хоккей

Магнитка — Салават Юлаев, результат матча 29 августа 2025, счёт 2:1, мемориал имени Ивана Ромазана

«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, одолев «Салават Юлаев»
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местная «Магнитка». Победу со счётом 2:1 одержал клуб ВХЛ.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Кузнецов, Зоркин) – 05:47 (5x5)     1:1 Галенюк (Егоров) – 59:18 (6x4)     2:1 Галенюк – 59:39 (en)    

На шестой минуте первого периода Прохор Корбит с передач Максима Кузнецова и Никиты Зоркина открыл счёт во встрече. На последней минуте третьего периода Матвей Галенюк оформил дубль и принёс «Магнитке» победу.

«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, набрав шесть очков. «Салават Юлаев» с тремя очками в активе на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

