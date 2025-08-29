«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, одолев «Салават Юлаев»

Сегодня, 29 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местная «Магнитка». Победу со счётом 2:1 одержал клуб ВХЛ.

На шестой минуте первого периода Прохор Корбит с передач Максима Кузнецова и Никиты Зоркина открыл счёт во встрече. На последней минуте третьего периода Матвей Галенюк оформил дубль и принёс «Магнитке» победу.

«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, набрав шесть очков. «Салават Юлаев» с тремя очками в активе на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.