Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Спронг подробно рассказал об отличиях в игре команд КХЛ

Форвард ЦСКА Спронг подробно рассказал об отличиях в игре команд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг подробно рассказал об отличиях в стиле игры команд Континентальной хоккейной лиги.

— Если говорить о требованиях Игоря Никитина, можно ли сказать, что они чем-то схожи, возможно, с требованиями НХЛ?
— Я бы сказал, что различия есть. Здесь у каждой команды есть свой стиль. Например, игроки «Динамо» на первой предсезонной игре не покидали нейтральную зону. «Спартак» действовал более агрессивно, с большим физическим контактом. Поэтому я думаю, что каждая команда — это вызов. Для нас это возможность понять, как в целом работает лига. Каждая игра требует своего подхода, но наш тренер всегда придерживается системы. У нас всегда есть план, и мы знаем, что он сработает, — приводит слова Спронга пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android