Форвард ЦСКА Спронг подробно рассказал об отличиях в игре команд КХЛ

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг подробно рассказал об отличиях в стиле игры команд Континентальной хоккейной лиги.

— Если говорить о требованиях Игоря Никитина, можно ли сказать, что они чем-то схожи, возможно, с требованиями НХЛ?

— Я бы сказал, что различия есть. Здесь у каждой команды есть свой стиль. Например, игроки «Динамо» на первой предсезонной игре не покидали нейтральную зону. «Спартак» действовал более агрессивно, с большим физическим контактом. Поэтому я думаю, что каждая команда — это вызов. Для нас это возможность понять, как в целом работает лига. Каждая игра требует своего подхода, но наш тренер всегда придерживается системы. У нас всегда есть план, и мы знаем, что он сработает, — приводит слова Спронга пресс-служба ЦСКА.