«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.

— Насколько быстро вы успели сработаться с командой и как проходил процесс адаптации?

— Не сработались ещё. В процессе сработки. Это человеческий коллектив, без разницы, как он называется. Всё очень непросто, но мы прекрасно это понимаем и не боимся. Наоборот, это интересно. Поэтому чувствую себя в процессе. Путь будет нелёгким, и он будет небыстрым, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

