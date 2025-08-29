Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону

«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

— Насколько быстро вы успели сработаться с командой и как проходил процесс адаптации?
— Не сработались ещё. В процессе сработки. Это человеческий коллектив, без разницы, как он называется. Всё очень непросто, но мы прекрасно это понимаем и не боимся. Наоборот, это интересно. Поэтому чувствую себя в процессе. Путь будет нелёгким, и он будет небыстрым, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Ранее нападающий ЦСКА Даниэль Спронг подробно рассказал об отличиях в стиле игры команд Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Спронг подробно рассказал об отличиях в игре команд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android