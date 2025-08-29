«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4) 0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)
— Насколько быстро вы успели сработаться с командой и как проходил процесс адаптации?
— Не сработались ещё. В процессе сработки. Это человеческий коллектив, без разницы, как он называется. Всё очень непросто, но мы прекрасно это понимаем и не боимся. Наоборот, это интересно. Поэтому чувствую себя в процессе. Путь будет нелёгким, и он будет небыстрым, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.
Ранее нападающий ЦСКА Даниэль Спронг подробно рассказал об отличиях в стиле игры команд Континентальной хоккейной лиги.
