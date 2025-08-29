Президент КХЛ назвал клубы, которые интересовались возможностью вступления в лигу

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что клубы «Сокол», АКМ и «Югра» интересовались возможностью вступления в лигу.

— Мы за всеми следим. Смотрим, кто как играет, у кого какая арена. Мы прекрасно знаем возможности команд по стране. Если у кого-то будет желание вступить в КХЛ, то мы детально проработаем этот вопрос, посмотрим инфраструктуру, финансовую составляющую и ещё много-много-много пунктов, которые надо будет проверить. Пока желающих нет, поэтому не вижу смысла заставлять кого-то идти к нам. Никого за уши тянуть не будем, это было бы неправильным.

— Кто последним проявлял конкретный интерес перейти в КХЛ?

— Год назад вступлением в КХЛ интересовалось руководство красноярского «Сокола».

— Насколько серьёзный был интерес?

— Они просто узнали необходимые для вступления в КХЛ требования, какой у нас минимальный порог пола заработной платы, как он будет увеличиваться в ближайшей перспективе. Мы им всё рассказали. Из «Югры» примерно полтора года назад тоже задавали вопрос, что будет с полом, сколько он будет составлять, как будет расти, какие вступительные вложения необходимы. И с АКМ общались. Но вы знаете, что сейчас их генеральный спонсор, владелец «Академии Михайлова», подписал договор с «Ладой» и теперь финансирует в КХЛ её, — цитируют Морозова «Известия».