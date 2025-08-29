Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов назвал основной вывод после предсезонки клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов назвал основной вывод после предсезонки клуба
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил матчи команды в межсезонье и назвал основной вывод после предсезонки уфимской команды.

— Если говорить по итогам предсезонки, что для себя посмотрели, как думаете, насколько команда готова к началу чемпионата?
— Физически она готова, но должны повзрослеть и должны выигрывать и доводить матчи на победу.

— Провели пять матчей — достаточно ли это для того, чтобы войти в сезон с игровым ритмом?
— У нас сейчас будет восемь дней паузы, будем стараться не потерять игровой ритм.

— Главные выводы, которые вы для себя сделали за эти пять матчей?
— Главные выводы в том, что когда мы не играем так, как задумывали перед матчем, у нас проблемы, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

