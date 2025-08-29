Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов назвал основной вывод после предсезонки клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил матчи команды в межсезонье и назвал основной вывод после предсезонки уфимской команды.

— Если говорить по итогам предсезонки, что для себя посмотрели, как думаете, насколько команда готова к началу чемпионата?

— Физически она готова, но должны повзрослеть и должны выигрывать и доводить матчи на победу.

— Провели пять матчей — достаточно ли это для того, чтобы войти в сезон с игровым ритмом?

— У нас сейчас будет восемь дней паузы, будем стараться не потерять игровой ритм.

— Главные выводы, которые вы для себя сделали за эти пять матчей?

— Главные выводы в том, что когда мы не играем так, как задумывали перед матчем, у нас проблемы, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».