«Нефтехимик» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Игорем Бобковым

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с вратарём Игорем Бобковым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Голкипер пополнил «Нефтехимик» по ходу прошлого чемпионата. Всего в сезоне-2024/2025 34-летний голкипер сыграл за «Амур» и «Нефтехимик» 23 встречи, в которых одержал три победы с 89,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,15. Игорь Бобков — обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда».

Ранее 27-летний голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о совместных тренировках с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным в межсезонье.