Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Игорем Бобковым

«Нефтехимик» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Игорем Бобковым
Комментарии

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с вратарём Игорем Бобковым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Голкипер пополнил «Нефтехимик» по ходу прошлого чемпионата. Всего в сезоне-2024/2025 34-летний голкипер сыграл за «Амур» и «Нефтехимик» 23 встречи, в которых одержал три победы с 89,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,15. Игорь Бобков — обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда».

Ранее 27-летний голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о совместных тренировках с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным в межсезонье.

Материалы по теме
Голкипер «Нефтехимика» Долганов рассказал о совместных тренировках с Шестёркиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android