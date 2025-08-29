«Сочи» расторг контракт с защитником Максимом Федотовым

Пресс-служба «Сочи» сообщила о расторжении контракта с защитником Максимом Федотовым. Ранее игрока обороны отправили в список отказов.

Федотов является уроженцем Саратова и воспитанником «Торпедо». Также в КХЛ он выступал за СКА. В сезоне-2024/2025 на счету Федотова 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 7 (2+5) набранных очков при отрицательном показателе полезности «-17». Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач при показателе полезности «0».

Ранее Максим Березин, выступавший два последних сезона в составе «Лады», перешёл в «Сочи».