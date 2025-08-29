Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА — Автомобилист, результат матча 29 августа 2025, счёт 2:1, товарищеский матч

СКА дома победил «Автомобилист» в предсезонном матче
Аудио-версия:
Сегодня, 29 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА.

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0     2:0     2:1    

В первом периоде команды голов не забили. На 16-й минуте второго периода Матвей Короткий открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Валентин Зыков удвоил преимущество СКА. Спустя четыре минуты Стефан Да Коста сократил отставание «Автомобилиста» в счёте, однако на большее уральский клуб не хватило.

В следующий раз СКА встретится с «Авангардом», а «Автомобилист» сыграет товарищеский матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 сентября.

Напомним, уральский клуб стал победителем турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. СКА занял последнее, третье место.

