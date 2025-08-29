Скидки
Главная Хоккей Новости

Лада — Сочи, результат матча 29 августа 2025, счёт 3:2 ОТ, Кубок губернатора Челябинской области

«Лада» обыграла «Сочи» и заняла третье место на Кубке губернатора Челябинской области
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч за третье место предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержал тольяттинский клуб.

Кубок губернатора Челябинской области . За 3-е место
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух – 21:43 (5x5)     1:1 Лоуренс (Хохлачёв, Коттон) – 29:35 (5x5)     2:1 Дяденькин (Савчик, Рыков) – 38:24 (4x5)     2:2 Бикмуллин (Сероух, Мачулин) – 52:26 (5x4)     3:2 Чивилёв (Дяденькин) – 63:02 (3x3)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Даниил Сероух открыл счёт во встрече. В середине периода Джош Лоуренс восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Дяденькин сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинского клуба. На 13-й минуте третьего периода Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство и сделал счёт 2:2. В овертайме Андрей Чивилёв принёс «Ладе» победу.

Таким образом, «Лада» заняла третье место на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».

