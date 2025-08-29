«Лада» обыграла «Сочи» и заняла третье место на Кубке губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч за третье место предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержал тольяттинский клуб.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Даниил Сероух открыл счёт во встрече. В середине периода Джош Лоуренс восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Дяденькин сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинского клуба. На 13-й минуте третьего периода Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство и сделал счёт 2:2. В овертайме Андрей Чивилёв принёс «Ладе» победу.
Таким образом, «Лада» заняла третье место на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».
- 29 августа 2025
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:17
-
15:09
-
14:41
-
14:24
-
14:12
-
13:50
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:11
-
12:08
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:40
-
10:17
-
10:00
-
09:40