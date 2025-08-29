«Лада» обыграла «Сочи» и заняла третье место на Кубке губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч за третье место предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержал тольяттинский клуб.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Даниил Сероух открыл счёт во встрече. В середине периода Джош Лоуренс восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Дяденькин сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинского клуба. На 13-й минуте третьего периода Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство и сделал счёт 2:2. В овертайме Андрей Чивилёв принёс «Ладе» победу.

Таким образом, «Лада» заняла третье место на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».