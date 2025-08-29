«Они просто боятся конкуренции». Борис Михайлов — о Турнире четырёх наций без России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказался о неприглашении национальной команды России на Турнир четырёх наций, который был организован НХЛ. Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли рассказал о позиции национальных команд Швеции и Финляндии, которые были против возможного участия сборной России на Турнире четырёх наций.

«Они просто боятся конкуренции со сборной России. Отказ в приглашении нашей национальной команды на Турнир четырёх наций связан и со спортивным фактором, и, конечно, с политической ситуацией в мире», — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов предложил россиянам в НХЛ высказаться за допуск сборной России на следующий Кубок мира по хоккею.