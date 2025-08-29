«Главное впечатление — 10 тысяч зрителей в Москве в августе». Светлов — о Кубке мэра
Поделиться
Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился эмоциями от матча Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4) 0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)
— Что скажете о втором матче Кубка мэра «Спартак» — ЦСКА?
— Главное впечатление — 10 тыс. зрителей в Москве, в августе на хоккее. Здорово, что даже летом наша игра находит свою аудиторию, да ещё в самом конкурентном на развлечения городе в стране. Минус в том, что в первом матче Кубка мэра увидели один гол, во втором — два. Скромная, летняя результативность, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.
Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:17
-
15:09
-
14:41
-
14:24
-
14:12
-
13:50
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:11
-
12:08
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:40
-
10:17
-
10:00
-
09:40