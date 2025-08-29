«Главное впечатление — 10 тысяч зрителей в Москве в августе». Светлов — о Кубке мэра

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился эмоциями от матча Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).

— Что скажете о втором матче Кубка мэра «Спартак» — ЦСКА?

— Главное впечатление — 10 тыс. зрителей в Москве, в августе на хоккее. Здорово, что даже летом наша игра находит свою аудиторию, да ещё в самом конкурентном на развлечения городе в стране. Минус в том, что в первом матче Кубка мэра увидели один гол, во втором — два. Скромная, летняя результативность, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.