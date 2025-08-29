Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главное впечатление — 10 тысяч зрителей в Москве в августе». Светлов — о Кубке мэра

«Главное впечатление — 10 тысяч зрителей в Москве в августе». Светлов — о Кубке мэра
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился эмоциями от матча Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

— Что скажете о втором матче Кубка мэра «Спартак» — ЦСКА?
— Главное впечатление — 10 тыс. зрителей в Москве, в августе на хоккее. Здорово, что даже летом наша игра находит свою аудиторию, да ещё в самом конкурентном на развлечения городе в стране. Минус в том, что в первом матче Кубка мэра увидели один гол, во втором — два. Скромная, летняя результативность, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.

Материалы по теме
«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android