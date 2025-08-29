Ротенберг: в СМИ много пишут про Канаду и США, но у нас всё лучшее

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о развитии детского хоккея в России.

«Мы всегда стремимся проводить тренировки для детей, это очень важно, мы это делаем постоянно, в разных школах. Все школы стараемся развивать, нужно многое сделать, чтобы подготовить новых Малкиных и Овечкиных. Собираем лучших, стараемся внедрять лучшие практики.

Всё нужно делать своими руками, в хоккее много деталей, нужно показать самому, когда этот маховик мы уже раскрутили, ребята могут сами проводить такие тренировки.

Хорошо, что в Санкт-Петербурге есть академия «Динамо», ребята могут учиться, есть интернат. Это мировой уровень. Много разговоров, в СМИ пишут про Канаду, США, другие страны. Мы на связи, смотрим, но нужно вместе развиваться как хоккейная семья. Не надо говорить, что там лучше, у нас всё лучшее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.