Ротенберг: стремимся к тому, чтобы появились новые Овечкины, которые будут бить рекорды

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о влиянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на становление молодых хоккеистов в России.

«Наши дети должны развиваться в России, мы стремимся к тому, чтобы у нас появились новые Саши Овечкины, которые будут бить рекорды самого Александра. Саша Овечкин очень хотел прилететь, но не смог, снял видеообращение для команды как истинный динамовец.

Человек сделал столько для российского хоккея, и на его примере мы воспитываем детей. Но для того, чтобы их воспитать, нужно их готовить, образовывать. Поэтому мы создали такую систему, где можно учиться и заниматься спортом», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.