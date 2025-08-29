Роман Ротенберг: я собрал 4 тыс. упражнений, есть целая книга

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о своей тренировочной работе.

«Я собрал 4 тыс. упражнений на сегодняшний день, есть целая книга — я могу её показать. В хоккее много интересного, много алгоритмов. Это программное обеспечение, ПО. Где много разных алгоритмов и эти упражнения — только часть того, что мы делаем.

Мы не можем за два часа сделать всё, делали акцент на катание, скорость, хоккейный интеллект. Поговорили с ребятами, что можно улучшать. В первую очередь: голос, коммуникация. Ребята были довольны, их оценка — самая главная. Хоккеисты всегда говорят всё честно в глаза. Тренеры будут это внедрять в тренировках, мы будем помогать, чтобы наши дети развивались в лучших условиях.

Это рыночная история, конкуренция — двигатель прогресса. Хотим сделать лучшее для наших детей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.