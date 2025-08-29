Скидки
В НХЛ прокомментировали слухи об отказе от сборной России на ТЧН из-за Швеции и Финляндии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о требовании со стороны Швеции и Финляндии по поводу допуска россиян на Турнир четырёх наций 2025 года.

— Фрэнк Серавалли заявил, что Швеция и Финляндия выступили против участия сборной России на Турнире четырёх наций. Есть ли у НХЛ какая-либо информация об этом?
— Все стороны пришли к единому мнению относительно концепции/решения.

— Не могли бы вы также объяснить, что имеете в виду под единым мнением?
— Все стороны придерживались мнения, что России не следовало участвовать в турнире, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Турнир четырёх наций состоялся в феврале 2025 года в Северной Америке. На нём сыграли США, Финляндия, Швеция и Канада, одержавшая победу.

Напомним, российская сборная отстранена от выступления в международных турнирах с начала 2022 года по политическим причинам.

