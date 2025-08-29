Марнер — о переходе из «Торонто» в «Вегас»: мы с женой искали более спокойную жизнь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер прокомментировал свой уход из «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, форвард перешёл в стан «золотых рыцарей» 1 июля в результате обмена.

«Это будет новая глава. С появлением сына мы с женой стали общительнее: нам нравится ходить в рестораны, проводить время с друзьями, с товарищами по команде. В Торонто с этим было непросто.

Мы искали более спокойную жизнь, наш сын будет расти, проводя больше времени на свежем воздухе. Нам придётся пару раз за зиму привозить его в Торонто, чтобы он увидел снег, но мы с нетерпением ждём более умиротворённой жизни.

Я был благодарен «Торонто» за всё. Я вырос в городе и знал, какой он. Всё, что я делал до 15 лет – просыпался, включал TSN и без остановки смотрел утренние обзоры матчей «Лифс», читал газеты о них. Это безудержная страсть, и ты знаешь, во что ввязываешься», – приводит слова Марнера сайт НХЛ.