Ротенберг: постарались дать ассоциации упражнениям, быстрые руки — Малкин, скорость — Буре

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал названия хоккейных упражнений для детей.

«Названия упражнений? Постарались дать ассоциации, это важно для детей. Они должны понимать, зачем они делают эти упражнения. Если хочешь быть как Кучеров – делаешь это упражнение. Взяли сильнейшие качества хоккеистов, например, владение клюшкой, быстрые руки – это Малкин, круг на скорость – Буре, Фёдоров. Овечкин – бросок, точный бросок. Капризов – катание. Привязали к нашим лучшим хоккеистам, чтобы был пример.

Когда мы делали переход с катания на кораблик, ребята сами говорят – это упражнение имени Никишина. Это наша идея. Всегда есть название упражнения, есть ещё «охота». У нас много интересных названий.

Эти названия останутся у детей в голове, они будут вспоминать, что я делал: тот, кто выиграл конкурсный прыжок Свечникова, будет этот момент вспоминать всю жизнь. И это будет память и мотивация на будущее каждому ребёнку. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.