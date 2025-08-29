Ротенберг: я отработал в СКА 15 лет, ничего плохого сказать не могу. Это наша жизнь

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что имеет право провести открытую тренировку в крагах СКА, потому что отдал клубу 15 лет жизни. Напомним, в июне этого года Ротенберг покинул пост главного тренера армейского клуба.

«Почему играл в крагах СКА? Просто у меня пока нет других краг. Всё-таки я в СКА отработал целых 15 лет и в «Газпроме» 18 лет. Ничего плохого сказать не могу, только благодарен всем. Это наша жизнь, но 15 лет жизни я отдал СКА – имею право отыграть матч в крагах СКА, если вы не против.

Слежу не только за СКА, за всеми командами. Как главный тренер «России 25» я обязан следить за всеми, все на карандаше, смотрю все матчи. Планирую посещать все матчи, постараюсь, как можно больше игр, тренировок. Это интересно, важно развитие, поиск новых упражнений, тактики. По телевизору – совсем другое, не передаёт всех деталей. Поэтому стараюсь смотреть вживую.

Буду на «ВТБ Арене», куда приедет СКА. Возможно, буду и в Санкт-Петербурге. По ситуации», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.