Хоккей Новости

Ротенберг: мы собирали полные трибуны на «СКА Арене», могу пожелать удачи «Шанхаю»

Ротенберг: мы собирали полные трибуны на «СКА Арене», могу пожелать удачи «Шанхаю»
Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг пожелал удачи «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене» — домашнем стадионе китайского клуба в новом сезоне. Напомним, в июне этого года Ротенберг покинул пост главного тренера СКА.

«Буду ли на «СКА Арене» на «Шанхае»? По возможности постараюсь посмотреть на все матчи, всех команд. Я давно слежу за Галланом, он был главным тренером сборной Канады, когда мы играли на ЧМ. У него был в первом звене тогда Максим Комтуа, другие сильные игроки.

Мне будет интересно следить [за ними], как и за всеми остальными. Постараюсь посмотреть всё вживую. Это вызов для клуба. Мы собирали полные трибуны на «СКА Арене», это то, к чему нужно стремиться всем, только пожелать могу удачи», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

