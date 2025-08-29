Ротенберг: скучаю по Петербургу, мой родной двор — посёлок Токсово, скучаю по бабушке

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что скучает по родному Санкт-Петербургу и своей бабушке.

«Скучаю ли по Петербургу? Я постоянно прилетаю сюда, я здесь родился. Конечно, скучаю, это мой родной город. У меня родной двор – это ленинградская область, посёлок Токсово.

Скучаю по бабушке, по собакам. Где родился, там и пригодился. Конечно, скучаю», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в июне специалист покинул пост главного тренера санкт-петербургского СКА. 1 июля московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба. Специалист развивает детско-юношеский и молодёжный хоккей в клубе.