«Слава богу, знаю английский язык». Ротенберг высказался о контактах с ИИХФ и НХЛ

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что федерация находится на связи как с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), так и с НХЛ.

— Есть ли какое-то общение с Люком Тардифом, с ИИХФ? Может быть, с НХЛ напрямую? Планируется Кубок мира, который организует лига.
— На связи со всеми. Я всегда в общении со всеми, есть возможность общаться. Слава богу, знаю английский язык, всегда на связи. Как только будут новости, мы обязательно официально об этом заявим, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

