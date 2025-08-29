Игрок «Торпедо» Соколов — об игре в АХЛ: отдал много сил, но не пробился в основную лигу

Нападающий нижегородского «Торпедо» Егор Соколов заявил, что отдал очень много сил в Американской хоккейной лиге (АХЛ), поэтому не будет по ней скучать.

«Честно, ни по чему из АХЛ не буду скучать. Отдал много времени, сил, но не пробился в основную лигу. Конечно, я рад, что там побывал. Это превратило меня в того, кто я есть. Я ни о чём не жалею. Мне 25 лет, у меня ещё всё только начинается. Я приехал сюда готовым игроком. Рад вернуться, будем прогрессировать», – приводит слова Соколова «Советский спорт».

25-летний Соколов провёл несколько лет в североамериканских лигах. В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Юты Мамонт», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ. В это межсезонье Егор стал игроком ЦСКА, который обменял хоккеиста в «Торпедо» на права на форварда Николая Коваленко.