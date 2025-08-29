Ротенберг: я главный тренер «России 25», сконцентрирован на этом

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сконцентрирован на работе в сборной «Россия 25».

«Скучаю ли по тренерской работе? Я вот только что тренировал. Мы все работаем. Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом. Изучаю всех игроков, наша задача – собрать самых сильных хоккеистов на Кубок Первого канала, собрать полные трибуны, радовать болельщиков яркой игрой и готовить резерв для «Динамо».

Этим мы сейчас и занимаемся, готовим будущее, готовим звёзд. Эта работа требует много внимания, но это инвестиция в будущее, но это нужно готовить не один год», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.