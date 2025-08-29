Ротенберг: с детьми больше мотивации, хочется готовить новых Малкиных и Овечкиных

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что в работе с детьми гораздо больше мотивации.

«Если взять 10-летнего [ребёнка], по своему потенциалу он в будущем может стать Капризовым, но для этого с ним надо ещё восемь лет работать, чтобы он вышел на такой уровень, [смог] радовать всех нас, играть за сборную, быть суперзвездой. Это огромная работа.

Дети по-другому всё воспринимают и развиваются. Если взрослый игрок в 25 лет не умеет делать кораблик, или может только делать улитку направо, его тяжело научить. А ребёнка, если в нём есть потенциал, его можно учить катанию, хоккейному интеллекту.

Поэтому [с детьми] даже больше мотивации, надо работать, хочется готовить новых Малкиных и Овечкиных. А со взрослыми отталкиваешься от того, что есть. Научить кататься заново не получится. Лучше учить, чем переучивать», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.