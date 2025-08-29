Скидки
Босс НХЛ ответил, входит ли сборная России в число возможных участников Кубка мира — 2028

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.

— Входит ли Россия в число возможных участников Кубка мира 2028 года?
— Мы оценим ситуацию, когда придёт время принимать решение, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассчитывает на участие восьми сборных в турнире.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Напомним, российские хоккеисты с весны 2022-го отстранены от международных соревнований.

