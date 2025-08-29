Ротенберг — о Кубке Первого канала: хотим сыграть в регионах, хорошая хоккейная история

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о желании федерации провести Кубок Первого канала в одном из регионов.

«Есть интересные варианты, пока не всё публично могу комментировать. Мы в диалоге, но главное – хотим сыграть в регионах. Думаю, что всем эта идея понравится, все будут удивлены. Это будет хорошая, хоккейная история», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Турнир традиционно проводится в декабре с участием сборных. Последние два года он проходил в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024-м на «СКА Арене».