Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — о Кубке Первого канала: хотим сыграть в регионах, хорошая хоккейная история

Ротенберг — о Кубке Первого канала: хотим сыграть в регионах, хорошая хоккейная история
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о желании федерации провести Кубок Первого канала в одном из регионов.

«Есть интересные варианты, пока не всё публично могу комментировать. Мы в диалоге, но главное – хотим сыграть в регионах. Думаю, что всем эта идея понравится, все будут удивлены. Это будет хорошая, хоккейная история», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Турнир традиционно проводится в декабре с участием сборных. Последние два года он проходил в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024-м на «СКА Арене».

Материалы по теме
Ротенберг: с детьми больше мотивации, хочется готовить новых Малкиных и Овечкиных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android