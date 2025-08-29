Скидки
Хоккей Новости

Ротенберг – о Ларионове: на сегодняшний день мы не общаемся

Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что на сегодняшний день не общается с главным тренером СКА Игорем Ларионовым. Напомним, в июне Ротенберг покинул пост главного тренера армейцев, его место занял Ларионов.

– С Игорем Николаевичем Ларионовым общаетесь?
– Я его давно знаю, помогал его сыну всегда. В своё время я был инициатором его назначения в молодёжную сборную до 20 лет, и в штаб. Давно мы знакомы. На сегодняшний день мы не общаемся, я знаю многих тренеров КХЛ и ВХЛ, но не могу со всеми общаться. Мы с вами-то очень редко общаемся, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
