Ротенберг ответил на вопрос о следующей суперзвезде хоккея в России после Овечкина

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что в России есть молодые хоккеисты, которые способны достичь уровня капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Кто следующий после Овечкина? У нас много сильных ребят. Есть Капризов, Малкин, другие ребята. Даже сейчас на льду были сильные ребята, у молодёжки петербургского «Динамо». Давайте без фамилий, чтобы не было обидно другим хоккеистам, но у нас достаточно сильных ребят, большой резерв.

По детям вижу будущих звёзд, но впереди много работы. Не надо делать громких заявлений, а нужно работать. Будущие Малкины и Овечкины у нас есть, нужна работа на их успех. Чтобы мы побеждали со сборной России на чемпионатах мира и Олимпиадах, в этом весь смысл», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

