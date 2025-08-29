Ротенберг: НХЛ заинтересована в том, чтобы Россия принимала участие в Кубке мира

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что НХЛ заинтересована в том, чтобы сборная Россия принимала участие в Кубке мира в 2028 году.

«Могут ли наши ребята из НХЛ повлиять на возвращение россиян на международную арену? Сама НХЛ точно хочет, чтобы Россия участвовала. Это 100%. Не могу отвечать за них, отвечать за НХЛ. Но я уверен, что они в этом заинтересованы, заинтересованы в нашем участии. Но я не представитель НХЛ», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассчитывает на участие восьми сборных в турнире.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Напомним, российские хоккеисты с весны 2022-го отстранены от международных соревнований.