Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в матче с 10 голами на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты белорусской команды со счётом 7:3.

В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

Ранее в рамках турнира «Торпедо» уступило московскому «Динамо» со счётом 0:1. Минское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Москвы 30 августа.