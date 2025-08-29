Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в матче с 10 голами на Кубке мэра Москвы
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты белорусской команды со счётом 7:3.
Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
1:0 Рожков (Чефанов) – 08:05 (5x5) 1:1 Усов (Хенкель, Лайл) – 08:26 (5x5) 1:2 Лимож (Криштофик, Пинчук) – 27:01 (5x5) 1:3 Брук – 35:14 (5x5) 2:3 Виноградов (Опалев, Шавин) – 40:37 (5x5) 3:3 Чефанов (Рожков) – 45:46 (5x5) 3:4 Энас (Лимож, Улле) – 46:47 (5x4) 3:5 Сотишвили (Стась) – 49:39 (5x5) 3:6 Мороз (Улле) – 50:32 (5x5) 3:7 Пинчук (Лимож) – 53:15 (5x5)
В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.
Ранее в рамках турнира «Торпедо» уступило московскому «Динамо» со счётом 0:1. Минское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Москвы 30 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
19:02
-
18:42
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:17
-
15:09
-
14:41
-
14:24