Главная Хоккей Новости

Торпедо — Динамо Мн, результат матча 29 августа 2025 года, счет 3:7, Кубок мэра Москвы

Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в матче с 10 голами на Кубке мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты белорусской команды со счётом 7:3.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
1:0 Рожков (Чефанов) – 08:05 (5x5)     1:1 Усов (Хенкель, Лайл) – 08:26 (5x5)     1:2 Лимож (Криштофик, Пинчук) – 27:01 (5x5)     1:3 Брук – 35:14 (5x5)     2:3 Виноградов (Опалев, Шавин) – 40:37 (5x5)     3:3 Чефанов (Рожков) – 45:46 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Улле) – 46:47 (5x4)     3:5 Сотишвили (Стась) – 49:39 (5x5)     3:6 Мороз (Улле) – 50:32 (5x5)     3:7 Пинчук (Лимож) – 53:15 (5x5)    

В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

Ранее в рамках турнира «Торпедо» уступило московскому «Динамо» со счётом 0:1. Минское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Москвы 30 августа.

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
Новости. Хоккей
