Ротенберг — о контрактах в КХЛ: надо смотреть в Трудовой кодекс Российской Федерации

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о сокращении сроков контрактов в КХЛ.

«Сокращение сроков контрактов в КХЛ? Есть Трудовой кодекс. Надо смотреть в Трудовой кодекс Российской Федерации, там всё написано. Изучите его, пожалуйста», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».

Ротенберг: НХЛ заинтересована в том, чтобы Россия принимала участие в Кубке мира
