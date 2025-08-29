Скидки
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: у нас в стране свобода слова, мы это приветствуем. Цензуру не приветствуем

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос, что думает о телеграм-канале про себя.

«Что я думаю о телеграм-канале про себя? Я не читал этот канал, но, когда люди сами проявляют инициативу, это хорошо. Я его не читаю, знаю, что многие коллеги его читают. Это свобода слова. У нас в стране свобода слова, мы это приветствуем. Цензуру не приветствуем», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в июне специалист покинул пост главного тренера СКА, его место занял Игорь Ларионов. 1 июля московское «Динамо» объявило включении Ротенберга в состав совета директоров клуба.

