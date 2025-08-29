«Это шведы придумали, да?» Ротенберг высказался о вредной привычке Лунёва

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о вредной привычке голкипера футбольного «Динамо» Андрея Лунёва. В трансляцию матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет жевательный табак.

«Не хочется это обсуждать, комментировать. Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите. Это шведы», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что могут применить дисциплинарные меры к Андрею Лунёву.