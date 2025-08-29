Скидки
Хоккей

Сопин: не скажу, что ситуация с Маклаудом складывается не в пользу «Авангарда»

Аудио-версия:
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал подробности о ситуации с форвардом омской команды Майклом Маклаудом.

— Что нового по ситуации с Маклаудом?
— Да, мы ждём, думаю, что в ближайшее время будет информация.

— Ощущение, будто ситуация не в пользу «Авангарда» складывается.
— Я бы так не сказал. До старта сезона всё должно разрешиться. По крайней мере, мы хотим этого. Усиление глубины состава сейчас видим во Фьоре и Маклауде. Тогда сразу появится хорошая глубина, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

