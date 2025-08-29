Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он уменьшил финансовые запросы». Генменеджер «Авангарда» объяснил подписание Фьоре

«Он уменьшил финансовые запросы». Генменеджер «Авангарда» объяснил подписание Фьоре
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джованни Фьоре. Соглашение с канадским форвардом заключено сроком на один сезон.

— Фьоре всё-таки подписал контракт с «Авангардом», хотя вы говорили, что он покидает клуб. Что поменялось?
— Взвешивали разные варианты, рассматривали усиление и всё-таки решили вернуться к варианту с Фьоре. Плюс он уменьшил финансовые запросы. Для нас было важно, что он знает систему и требования Буше. Джованни сам хочет играть в «Авангарде», и посчитали, что этот вариант оптимальный для нас в соотношении цена/качество.

— Когда он присоединится к команде?
— Он в воскресенье прилетит, в понедельник присоединится к команде. Посмотрим, сыграет ли он со СКА в Санкт-Петербурге, будет зависеть от состояния, он готовился самостоятельно. Пройдёт медосмотр в Петербурге, думаю, тренерский штаб его поставит в состав, но он сыграет дозировано, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» объявил о заключении контракта с нападающим Джованни Фьоре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android