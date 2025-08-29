«Он уменьшил финансовые запросы». Генменеджер «Авангарда» объяснил подписание Фьоре

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джованни Фьоре. Соглашение с канадским форвардом заключено сроком на один сезон.

— Фьоре всё-таки подписал контракт с «Авангардом», хотя вы говорили, что он покидает клуб. Что поменялось?

— Взвешивали разные варианты, рассматривали усиление и всё-таки решили вернуться к варианту с Фьоре. Плюс он уменьшил финансовые запросы. Для нас было важно, что он знает систему и требования Буше. Джованни сам хочет играть в «Авангарде», и посчитали, что этот вариант оптимальный для нас в соотношении цена/качество.

— Когда он присоединится к команде?

— Он в воскресенье прилетит, в понедельник присоединится к команде. Посмотрим, сыграет ли он со СКА в Санкт-Петербурге, будет зависеть от состояния, он готовился самостоятельно. Пройдёт медосмотр в Петербурге, думаю, тренерский штаб его поставит в состав, но он сыграет дозировано, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.