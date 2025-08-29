Московское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов

Московское «Динамо» объявило о переходе двух нападающих: Даниила Прохорова и Сергея Артемьева из «Динамо» Санкт-Петербург в результате обмена. Хоккеисты заключили полноценные двусторонние контракты с московским клубом.

18-летний Прохоров в минувшем сезоне провёл 43 матча в регулярном чемпионате МХЛ, в которых набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на счету Даниила восемь игр и четыре забитых гола. На драфте НХЛ 2025 года форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 42-м номером во втором раунде.

20-летний Артемьев в прошедшем сезоне провёл 55 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, где заработал 16 (4+12) очков. В плей-офф Сергей набрал 9 (5+4) очков в 20 матчах.