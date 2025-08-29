«Шанхайские Драконы» объявили состав на первый матч в истории клуба на Кубок мэра Москвы

«Шанхайские Драконы» объявили состав команды на первый матч в истории клуба. Китайская команда встретится с московским «Спартаком» в рамках традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы. Игра состоится сегодня, 29 августа, начало запланировано на 19:30 мск.
Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»
Напомним, в начале августа «Куньлунь Ред Стар» объявил о ребрендинге и представил своё новое название: «Шанхайские Драконы». Также отметим, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». После переезда из Китая в Россию клуб базировался на «Арене-Мытищи».
Ранее китайский клуб объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.