«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области, уверенно победив «Амур»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч финала предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева и стали обладателями трофея.
На 10-й минуте защитник «Трактора» Джордан Гросс забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте нападающий Андрей Никонов удвоил преимущество хозяев. На 47-й минуте форвард Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота «Амура». На 52-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание хабаровчан.
На 55-й минуте в течение 30 секунд защитник Сергей Телегин и нападающий Пьеррик Дюбе забили четвёртый и пятый гол «Трактора» соответственно. В концовке встречи нападающий «Амура» Илья Талалуев установил окончательный счёт — 5:2.
- 29 августа 2025
