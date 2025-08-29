Скидки
Хоккей

Трактор — Амур, результат матча 29 августа 2025 года, счет 5:2, Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области, уверенно победив «Амур»
Аудио-версия:


В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч финала предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева и стали обладателями трофея.

Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Гросс (Глотов, Светлаков) – 09:05 (4x4)     2:0 Никонов (Горбунов, Рыков) – 31:47 (5x5)     3:0 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 46:43 (5x4)     3:1 Ли (Коротких, Слепец) – 51:48 (5x5)     4:1 Телегин (Коршков, Ливо) – 54:05 (5x3)     5:1 Дюбе (Кадейкин, Дэй) – 54:31 (5x4)     5:2 Талалуев (Ли, Воронков) – 59:38 (5x5)    

На 10-й минуте защитник «Трактора» Джордан Гросс забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте нападающий Андрей Никонов удвоил преимущество хозяев. На 47-й минуте форвард Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота «Амура». На 52-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание хабаровчан.

На 55-й минуте в течение 30 секунд защитник Сергей Телегин и нападающий Пьеррик Дюбе забили четвёртый и пятый гол «Трактора» соответственно. В концовке встречи нападающий «Амура» Илья Талалуев установил окончательный счёт — 5:2.

