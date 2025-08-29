«Металлург» обыграл «Барыс» на предсезонном турнире в Магнитогорске
Сегодня, 29 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались местный «Металлург» и «Барыс» из Астаны. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Сиряцкий, Толчинский) – 26:44 (5x5) 1:1 Шайхмедденов (Савицкий, Кайыржан) – 34:15 (5x4) 2:1 Силантьев (Вовченко, Козлов) – 41:05 (5x5)
На 27-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забросил первую шайбу в ворота казахстанского клуба. На 35-й минуте форвард «Барыса» Ансар Шайхмедденов сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
Победителем турнира стала местная «Магнитка», обыграв уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:1.
