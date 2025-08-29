Скидки
«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с нападающим Белозёровым

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Андреем Белозёровым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Игрок заключил соглашение с клубом до 31 мая 2027 года.

29-летний форвард провёл в команде из Нижнекамска три сезона. За это время Андрей принял участие в 202 матчах, в которых отметился 54 заброшенными шайбами и 66 результативными передачами. В прошедшем сезоне Белозёров принял участие в Матче звёзд КХЛ.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».

